أطلقت شركة التجزئة الرائدة لولو السعودية للأسواق الكبرى مهرجان الأسماك موفرة العديد من الأسماك الطازجة والمأكولات البحرية المتنوعة في جميع متاجرها في المملكة من 1 حتى 7 ديسمبر 2021، وحضر الافتتاح في الرياض، المربع، الدكتور علي بن محمد الشيخي، مدير الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة والرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية وشهيم محمد، مدير لولو السعودية للأسواق الكبرى.

وتوفر لولو أسماكا متنوعة طازجة يوميًا مثل السلمون النرويجي والسمك النيلي والمفضل للجميع الروبيان وسمك شيري والكنعد وروبيان مسترزع والسلطعون والحبار والسمك البلطي والعديد من الأصناف الأخرى.

وقال مدير لولو السعودية للأسواق الكبرى السيد شهيم محمد: «نفخر في هذا المهرجان بتقديم أفضل الأسماك والمأكولات البحرية الطازجة والمطبوخة عالية الجودة من جميع أنحاء العالم، وأضاف: كما نفخر بدعم منتجاتنا المحلية التي تحمل شعار «سمك» المعتمد من البرنامج الوطني لإصدار شهادات الاستزراع المائي تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة».

ويمكن لعشاق المأكولات البحرية الاستمتاع في المهرجان بالعديد من أطباق الأسماك المحضرة في قسم المأكولات الساخنة، مثل أصابع السلطعون وبلح البحر وكوكتيل المأكولات البحرية وشرائح سمك الرنجة ولحم التونة الخفيف وسمك برياني حار وسمك مسالا وجمبري، وأيضًا المأكولات البحرية المحلية مثل السمك المشوي وسمك الصيادية وسمك بروستد وغيرها الكثير من المأكولات البحرية الشهية.

لولو هايبرماركت – هي سلسلة هايبرماركت وسوبرماركت رائدة ومجموعة البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط الوحيدة التي ظهرت في استطلاع ديلويت السنوي «القوى العالمية للبيع بالتجزئة ٢٠٢١»، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا. تأسست في أوائل التسعينيات، وهي موجودة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وإندونيسيا وماليزيا وسورينام ومصر. أوجدت بداية التسعينات وتوسعت بنجاح في مختلف أنحاء العالم وتدير حالياً أكثر من 217 متجرا بعدد موظفين يبلغ 57.000 موظف. ومنذ عام 2020، تتضمن خطة توسع لولو المنظمة بعناية محلات السوبرماركت ومنافذ البيع الصغيرة ومنصة التسوق عبر الإنترنت.