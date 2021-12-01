شددت وزارة الصحة على أن أخذ اللقاحات واستكمال التحصين بها، وتعزيز فعاليتها بالجرعة المنشطة، أفضل وسيلة للتعامل مع المتحورات.

وكشفت أن المتحورات تنشأ نتيجة انخفاض نسبة التحصين، وتزايد انتشار الفايروس في أوساط غير المحصّنين، وتغيّر شكل وتسلسل الفايروس.

وأفادت «الصحة» بأنه في حال ظهور متحور جديد، فإنه إما أن يكون غير مثير للاهتمام أو القلق، وإما قد يكون بنفس قدرة الفايروس الأصلي، أو أن يكون المتحور أشد خطورة، وذلك بظهور أعراض شديدة للفايروس، وسرعة انتشاره، وعدم استجابة اللقاح.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم (الأربعاء) رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة «أوميكرون omicron» من الفايروس في السعودية، لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا، وتم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.