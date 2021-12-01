شددت المديرية العامة للجوازات، على أن الرسوم المدفوعة على تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة المشمولة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بتمديدها آليا دون مقابل، غير مستردة في حال تم الإجراء.

وجددت تأكيدها أن العمل على التمديد سيكون آلياً دون مقابل بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، ولا يتطلب مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات السعودية في الخارج.

وكانت «الجوازات» قد أعلنت الأحد الماضي بدء تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 1443/6/28 الموافق 2022/1/31 باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل السعودية قبل مغادرتهم لها.

وكشفت أن التمديد يشمل 17 دولة هي: البرازيل، إندونيسيا، باكستان، تركيا، لبنان، مصر، الهند، إثيوبيا، فيتنام، أفغانستان، جنوب أفريقيا، زيمبابواي، نامبيا، موزمبيق، بوتسوانا، ليسوتو، إسواتيني.