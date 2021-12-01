دخلت سيدتا أعمال القائمة الأولية للمرشحين والمترشحات الذين تم قبول طلباتهم لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة في دورتها الجديدة التي تبدأ العام الحالي ١٤٤٣هـ حتى عام ١٤٤٧هـ.وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أسماء المرشحين والمرشحات والبالغ عددهم 63 مرشحا ومرشحة. ودعت من لديه أي اعتراض على قائمة المرشحين والمترشحات، تقديم اعتراضه في مقر الغرفة الرئيسي، أو عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك خلال ثلاثة أيام عمل اعتباراً من أمس (الثلاثاء).وبينت اللجنة أن باب الانسحاب من الترشح لا يزال مفتوحاً وينتهي بنهاية دوام الإثنين القادم الموافق الثاني من شهر جماد الأول القادم.