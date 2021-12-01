نظم برنامج خدمة ضيوف الرحمن (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) في الرياض، أمس، اللقاء الأول لتطوير تجربة القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن، بالشراكة مع وزارة الداخلية وبالتعاون مع تسع جهات حكومية في منظومة خدمة ضيوف الرحمن مرتبطة أدوارها برحلة الحاج والمعتمر في القدوم والمغادرة.وأكد الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس عبدالرحمن عداس أن الهدف الرئيسي من الورشة التكامل بين الجهات ذات العلاقة لخلق تجربة تحولية برحلة الضيف في القدوم والمغادرة بمشاركة القطاع الخاص وغير الربحي، وتأتي هذه الخطوة إكمالاً لجهود برنامج خدمة ضيوف الرحمن في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال عدة مبادرات تسهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن.وشدد الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن على أن مبادرة طريق مكة بقيادة وزارة الداخلية تحتل أولوية قصوى لدى البرنامج، عقب أن أثبتت نجاحها في المرحلة الأول، إذ خدمت أكثر من 274 ألفا من ضيوف الرحمن قدموا من خمس دول، وذلك بإنهاء جميع إجراءات دخول المملكة في مطارات دولهم.من جانبه، أوضح مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، أن هذه الورشة هي انطلاق لعمل جماعي وجهود موحدة بين وزارة الداخلية وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة لخلق تجربة تحولية في تجربة ضيوف الرحمن بمحطات القدوم والمغادرة، التي تسهم في رفع مستوى رضا ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتيسير استضافة المزيد من ضيوف الرحمن وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين وتقديم خدمات ذات الجودة العالية.