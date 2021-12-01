استعرض أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ما تعيشه منطقة تبوك من تطور في كل نواحي الحياة، مستعيدا في لقائه الأسبوعي مع المواطنين شعار «كان تخيل وهذا العام تخيل أكثر»، الذي أطلقه رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن موسم الرياض العام الماضي. وقال أمير تبوك إن منطقة تبوك تتطور أكثر وأكثر كسائر باقي مناطق المملكة، سائلاً الله أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد. وكان أمير منطقة تبوك التقى مساء أمس الأول (الإثنين) رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك وفي بداية اللقاء رحب بالجميع، متناولاً في حديثه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، مشيرا إلى لقائه نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان والوفد المرافق وما تحدثوا به عن التطور الكبير الذي تشهده المنطقة منذ آخر زيارة لهم.