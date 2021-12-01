استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة، مدير عام المرور اللواء سلمان الجميعي، يرافقه مدير مرور جدة العميد أحمد السريحي.واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن الخطط المرورية المزمع تنفيذها خلال فترة إقامة فعاليات سباق فورمولا1 السعودية بجدة، خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2021، كما اطلع على أعمال لجان السلامة المرورية بالمنطقة.من جانب آخر، استقبل الأمير خالد الفيصل القنصل العام لجمهورية جنوب أفريقيا محمد قاسم جبريل، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.