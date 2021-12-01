أحالت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى النيابة العامة، مواطنَين اثنين مخالفَين لنظام البيئة لاتجارهما بكائنات فطرية مهددة بالانقراض في محافظة جدة، وهي (7) أسود و(3) ضباع وذئبان وثعلبان ونمر، من خلال موقع أعد لذلك.وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق الاثنين وإحالتهما إلى النيابة والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائنات بحكم الاختصاص، مبينا أن عقوبة مخالفة بيع كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.وشدد المالكي على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تجرّم الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.