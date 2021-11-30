أعلنت اليوم تريند مايكرو إنكوربوريتد (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز: TYO: 4704 وفي بورصة تورنتو تحت الرمز: TSE: 4704)، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الأمن السيبراني، عن إطلاق حلول الحماية المنزلية للأفراد في المملكة العربية السعودية، إذ تم الإعلان عن ذلك خلال فعاليات حدث Hack@، أحد أهم الأحداث بالمنطقة لاستعراض واكتشاف أحدث ما هو متاح في عالم أمن المعلومات، والذي أقيم في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بحضور أكثر من 14 ألف زائر. ونتيجة للإعلان الأخير، ستعمل الشركة على حماية البيئات الرقمية الخاصة بالعائلات والمنازل في المملكة من الهجمات الإلكترونية التي تتطور بشكل مستمر.

وبهذا الصدد، قال نائب الرئيس والمدير الإداري لتريند مايكرو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور معتز بن علي: «تعتبر تريند مايكرو على رأس الشركات الأمنية التي تقوم بحماية المؤسسات والبنى التحتية الرقمية في المملكة العربية السعودية، والآن نقوم بتوسيع نطاق إستراتيجيتنا في البلاد لتشمل الأفراد كذلك، فإطلاقنا لحلول أمنية تركز على المستهلكين خطوة مهمة لتأمين الأفراد والعائلات التي تمارس العمل والتعلم عن بُعد من المنزل. وإننا في تريند مايكرو نمتلك التزاما راسخا بتسخير ابتكاراتنا التكنولوجية الرائدة لحماية الأفراد، وذلك من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية في الدولة».

وأصدرت تريند مايكرو في وقت سابق تقريراً أمنياً يتضمن إحصائيات مهمة عن عدد الهجمات الإلكترونية التي استهدفت المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، جاء فيه أن حلول تريند مايكرو حجبت ما يزيد على (30.845.899) هجمة عبر البريد الإلكتروني في الدولة، فضلاً عن الحيلولة دون وقوع ما يزيد على (7.728.049) هجمة عبر الروابط الضارة، وأكثر من (14.009) هجمات عبر الروابط المضيفة، بالإضافة إلى أكثر من (2.715.948) هجمة عبر البرامج الضارة تم تحديدها وإيقافها، وأكثر من (1.369) هجمة على القطاع المصرفي تم التصدي لها.

وأظهر التقرير كذلك بأن الشبكات المنزلية في السعودية كانت عامل جذب لمجرمي الإنترنت الذين استهدفوا الأنظمة والأجهزة والشبكات. وفي هذا الإطار فقد حجبت حلول Smart Home Network من تريند مايكرو نحو (2.91.108) هجمات داخلية وخارجية، بالإضافة إلى منع حصول ما يزيد على (6.515.895) هجمة من القراصنة الساعين لاستهداف أو السيطرة على الشبكات المنزلية عبر البرامج الضارة للوصول إلى معلومات حساسة، أو اعتراض الاتصالات، أو شن هجمات خارجية. وتعكس كل هذا الأرقام الحاجة الملّحة إلى التوجه العام نحو حماية الأفراد الذين يعملون عن بعد، فضلاً عن حماية المؤسسات التي تعيد ترتيب طريقة عملها لتتناسب مع نمط العمل الجديد.

يذكر أن تريند مايكرو تُرَكّز إستراتيجيتها بشكل يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وقد اتخذت هذه الخطوة المهمة نحو تأمين الأفراد والأسر في المملكة، كجزء من خطتها الرامية إلى حماية رحلة التحول الرقمي للدولة وتعزيز وضع الأمن السيبراني فيها.