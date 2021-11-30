أكدت المديرية العامة للجوازات أن المنشأة التي تشغّل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى غيرهم أو استخدامها عمال غيرها، ستُطبق بحقها غرامة مالية تصل إلى (100.000) ريال، والحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات والتشهير، والسجن للمدير المسؤول مدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافدًا، مضيفةً أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص.

ودعت «الجوازات» إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال على الرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.