أضاف تطبيق «توكلنا» في تحديثه الأخير «مؤشر الازدحام» الخاص بتصاريح خدمات الحج والعمرة، عبر اعتماد 3 ألوان في حال الرغبة بحجز التصاريح للعمرة أو الصلاة.

وهي خدمة يهدف من خلالها التطبيق إلى تمكين المستفيدين من اختيار التوقيت المناسب لأداء الصلاة أو العمرة في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت خدمة جديدة في تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا» يمكن من خلالها تجنب أوقات الذروة عند طلب تصريح أداء العمرة، إذ اعتمدت 4 ألوان في التطبيقين عند الرغبة بحجز التصريح، وهي: الرصاصي (الحجز غير متاح)، والأخضر (ازدحام خفيف)، والأصفر (ازدحام متوسط)، والأحمر (ازدحام مرتفع).