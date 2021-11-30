عقدت لجنة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، اجتماعها الأول برئاسة مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري؛ لدعم انطلاق الدراسة في جميع المدارس بتنظيم من أمانة التعليم.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود الإدارات والمكاتب وسُبل دعم المدارس في كافة القطاعات، والعمل على اكتمال التحصين لدى فئات المجتمع التعليمي، إضافة إلى دعم النقل المدرسي بشكل عام، وفي مدارس قطاع تهامة بشكل خاص.

كما تم التأكيد على وصول المقررات الدراسية في الوقت المحدد، والعمل على تعزيز وسائل السلامة في المدارس.

وشكّلت الإدارة فرق عمل لزيارة المدارس والوقوف على انطلاق الدراسة في يومها الأول، والرفع بالتقارير اللازمة وصولاً إلى بداية جادة وآمنة بشراكة فاعلة من فئات المجتمع التعليمي وأولياء الأمور.