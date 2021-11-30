شهدت المنطقة الشرقية انخفاضا في عدد الحوادث المرورية الجسيمة بنسبة بلغت 26% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مقارنة بعدد الحوادث في عام 2019.

إذ كشفت لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية أن عدد الحوادث الجسيمة منذ بداية العام الحالي 2021 وحتى نهاية سبتمبر بلغت 1211 حادثا، في حين بلغ عددها 1638 حادثا في عام 2019، بانخفاض بنسبة 26%.

أما في ما يخص ضحايا الحوادث، فقد بلغ عددهم 401 شخص توفوا جراء الحوادث منذ بداية 2021، في حين بلغ عدد المتوفين 567 شخصا في عام 2019 بانخفاض بنسبة 29%.

وحول أعداد مصابي الحوادث في المنطقة منذ بداية عام 2021، فقد بلغ عددهم 1590 مصاباً بانخفاض بنسبة 29% عن عدد المصابين في 2019، إذ بلغ عددهم آنذاك 2227 مصابا بسبب الحوادث المرورية.

وجاء إعلان هذه الإحصاءات في الاجتماع الدوري التاسع للجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية وترأسه أمير المنطقة ورئيس اللجنة فيها الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في ديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، بحضور أعضاء اللجنة العليا من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية.

وخلال الاجتماع، أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف على أهمية تكثيف التوعية بتعليمات السلامة للحد من الحوادث المرورية وضرورة الإسراع في تنفيذ الحلول الضبطية والهندسية في النقاط السوداء داخل المدن وعلى الطرق السريعة بالمنطقة، كما شدد على ضرورة إغلاق الجزر الوسطية وإنشاء معابر آمنة وجسور للمشاة خصوصاً في الشوارع التجارية التي تكثر فيها حوادث الدهس، ونوه بضرورة تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة لتنفيذ متطلبات مبادرة الطريق الآمن، وضرورة الاستعداد لموسم الأمطار والربيع داخل وخارج المدن في المنطقة.

وقدم أمين عام اللجنة عبدالله الراجحي عرضاً عن مؤشرات الأداء وإحصاءات الحوادث الجسيمة لعام 2021، وتحليلاً تفصيلياً لأهم الأنواع الرئيسية للحوادث الجسيمة حسب أعلى مدن ومحافظات بالمنطقة وتم استعراض أهم الحلول للحد من وقوع هذه الحوادث في جميع مدن ومحافظات المنطقة.