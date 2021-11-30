أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سحب ترخيص أحد مكاتب الاستقدام في حفر الباطن بسبب مخالفته لأنظمة العمل ولوائحه، وإحالته للجهات الأمنية لاستكمال بقية الإجراءات النظامية.

وأكدت الوزارة متابعتها المستمرة لالتزام المنشآت بالأنظمة واللوائح، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق معًا للرصد أو من خلال الاتصال بـ19911.

يأتي ذلك بعد صدور أمر من النيابة العامة بالقبض على مواطن ومقيم اعتديا على مجموعة من الوافدين والوافدات داخل مكتب للاستقدام في محافظة حفر الباطن، استناداً إلى المادتين (15 و17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك بناء على ما ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر حادثة الاعتداء.