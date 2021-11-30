التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء) في مكتبه بديوان الوزارة، رئيس مركز الفكر والأبحاث الإيطالي ماركو مينيتي والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الشراكة بين الجامعات السعودية والمركز لتعزيز المجالات العلمية والبحثية، وتعزيز فرص التدريب المشترك لنقل الخبرات والتجارب العالمية، إلى جانب آليات تعزيز المنح الدراسية التي يقدمها المركز للطلبة السعوديين الموهوبين لدراسة الماجستير في إيطاليا.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون لإنشاء معهد للدراسات العربية في مركز الفكر والأبحاث (Med-Or) الذي يعتبر المعهد الأول من نوعه في إيطاليا، حيث يهتم بإطلاق مبادرات متنوعة في مجالات الثقافة والبحث والتدريب العلمي، ويمثّل كياناً جديداً وفريداً من نوعه، وجسراً لمرور الأفكار والبرامج والمشاريع بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية البحثية، إلى جانب كونه محطة لتعزيز التكامل الشامل بين المجالين الصناعي والبحثي.