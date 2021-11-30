أعلنت السلطات السورية أن الجهات المختصة ضبطت نحو 525 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون المخدرة ضمن شحنة معكرونة كانت معدة للتصدير إلى السعودية، وذلك ضمن متابعتها الأمنية الدقيقة ومكافحتها لعمليات نقل وتهريب المواد المخدرة.

ووفقا للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، فقد أوقفت الجهات المختصة شاحنة في ريف دمشق وذلك من خلال معلومات وتحريات مكثفة حول مجموعة من المهربين والمتاجرين بالمخدرات، وبتفتيشها تبين أنها تحمل أكياساً من الحبوب المخدرة من نوع «كبتاغون» ضمن شحنة معكرونة كانت معدة للتصدير إلى السعودية بوزن 170 غراماً لكل كيس وبوزن إجمالي يقارب 525 كيلوغراماً.

وقالت الوكالة: تم رش مادة الفلفل لتضليل الأجهزة والكلاب المدربة على كشف المواد المخدرة، فيما تمت مصادرة المواد، ولاتزال التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.