بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية، إلى أخيه ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.كما تضمنت الرسالة دعوة ولي عهد دولة الكويت للمشاركة في افتتاح سباق الجائزة الكبرى للمملكة العربية السعودية للفورمولا1 في محافظة جدة والمقرر إقامتها في 5 ديسمبر 2021.وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد خلال استقبال ولي عهد الكويت له في قصر بيان أمس.