بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه رئيس المجلس المكسيكي للعلاقات الدولية الدكتور سيرخيو الكوسير، وعددا من أعضاء المجلس أمس، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة مكسيكو سيتي، العلاقات السعودية المكسيكية وفرص تعزيزها في مجالات التعاون كافة، كما تناول اللقاء أهمية تكثيف الزيارات الثنائية بين البلدين بهدف تنسيق الجهود المشتركة في كل ما يخدم مصالح البلدين. وتناول اللقاء التطورات المتسارعة التي يشهدها البلدان، والرؤى المتطلعة نحو مستقبل أكثر نماء وازدهارا للشعبين والبلدين.ونوه اللقاء بما يقوم به البلدان من جهود حثيثة في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، ومنع انتشار السلاح المهدد لاستقرار الشعوب والدول في جميع أنحاء العالم.كما ناقش اللقاء جهود البلدين في مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة ونبذ العنف مهما كانت أشكاله وصوره، فيما استعرض اللقاء أوجه التنسيق المشترك في هذا الشأن.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم بن حسن المالكي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.