تنظّم الحافلة السياحية في المدينة المنورة، العديد من الرحلات المنظمة للمواقع الأثرية والتاريخية والمساجد المرتبطة بالسيرة النبوية، ضمن مسارات الخدمة التي يستفيد منها الزوار وأهالي المنطقة.وتهدف الحافلة السياحية، التي تشرف عليها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، إلى تنشيط الرحلات السياحية الداخلية عبر عدد من المسارات المعتمدة لتعريف المستفيدين من الخدمة بمجموعة كبيرة من المعالم التي تحتضنها المدينة المنورة، وتسهل من عمليات التنقل فيما بينها، وتعمل على فترتين صباحية وأخرى مسائية تبدأ الأولى 5 صباحاً، وتنتهي 1 ظهراً، وتستأنف الجولات السياحية 4 عصراً، وتستمر حتى 12 صباحاً بشكلٍ يومي وعلى مدار الأسبوع، حيث يرتاد المنطقة عدد كبير من الزوار خلال إجازة الفصل الدراسي الأول لعام 1443هـ.