دشن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي صباح اليوم الإثنين، برنامج الترحيل الطبي بحضور النواب ومديري العموم بالهيئة والذي اعتمد حديثا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويهدف لتأهيل وتدريب خريجي الجامعات المتخصصين في الإدارة الصحية والمنتهي بالتوظيف في غرف العمليات والترحيل بفروع الهيئة بالمملكة.

واطلع العويسي على تجهيز القاعات الدراسية والمعامل الإكلينيكية بقاعة التدريب الكائنة بمقر الهيئة بالعاصمة المقدسة، ويحتوي البرنامج على أحدث الطرق العلمية التي تُمكن مستقبل ومرحل البلاغات الإسعافية الواردة لغرف العمليات من توجيه الفرق الإسعافية الميدانية و التعامل معها وفق معايير عالمية يراعى فيها عامل الوقت والدقة والتشخيص والتوجيه والتعاطي مع الحالات الإسعافية من خلال تقديم النصائح والاستشارات الإسعافية الطبية قبل وصول سيارات الإسعاف لموقع الحدث.

يذكر أن تنفيذ البرنامج يتولاه نخبة من المدربين بهيئة الهلال الأحمر السعودي المعتمدين في برامج الاتصالات والترحيل والتوجيه الطبي تحت إشراف مباشر من الأكاديمية الصحية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث يقام بالتزامن في كل من منطقة مكة المكرمة والرياض والذي يتضمن دراسة أكاديمية وإكلينيكية وتطبيقا عمليا وورش عمل تخضع لتقييم مستمر للخروج بكوادر مؤهلة تساهم في النقلة النوعية لثورة الاتصالات التي حرصت هيئة الهلال الأحمر السعودي على الاستفادة منها بتسخير التقنية في الوصول لأفضل النتائج بأقل جهد عبر مخرجات هذا البرنامج الهادف لتخريج أكثر من (700) فرد لتحقيق أحد أهداف الهيئة الحيوية المتمثلة في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة تجويدا للخدمات الإسعافية الطبية المقدمة للفرد والمجتمع.