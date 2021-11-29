دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان في مكتبه بالإمارة اليوم بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي. منصة وسيط للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة والإمارة والتي تهدف إلى عملية تسريع خدمة المستفيدين وإنجاز المعاملات من خلال منصة للمراسلات الإلكترونية. مستمعا سموه إلى شرح عن آلية عمل المنصة وأهدافها من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية وإمارة المنطقة والذي يسهم في تعزيز التحول الرقمي بين الجهات الحكومية.ونوه أمير منطقة تبوك بالتطور التقني الذي تشهده جميع القطاعات الحكومية والذي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م في ظل الدعم السخي وغير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وبارك أمير تبوك حصول إمارة المنطقة على المركز الثاني على مستوى إمارات المناطق في نتائج قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية في دورتها التاسعة للعام 2021 والذي أعلنت عنه هيئة الحكومة الرقمية مؤخرا.وقال الأمير فهد بن سلطان أهنئكم على هذا الإنجاز وأنا فخور بكم وأفاخر بكم وسعيد أن التقيكم وأشاهد القائمين على هذا العمل والإنجاز من شباب سعوديين مؤهلين، وهذا الإنجاز بصمة مميزة لإمارة منطقة تبوك وهو بفضل جهد الجميع. متمنيا سموه التوفيق للجميع ومتطلعا سموه لبذل المزيد من الجهد.