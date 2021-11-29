نوه وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، بالجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب في المجالات الإغاثية والخدمية المقدمة للنازحين والمجتمع المضيف.وقال الوزير الإرياني: «إن هذه المشاريع الإنسانية الكبيرة لمركز الملك سلمان تؤكد مدى الحرص الذي تبديه قيادة السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على تقديم العون والمساندة للشعب اليمني في ظل الحرب التي تشنها المليشيا الحوثية الإرهابية منذ سبع سنوات».جاء ذلك خلال زيارة قام بها الإرياني لعدد من المشاريع الصحية والإغاثية والإيوائية المقدمة من مركز الملك سلمان للنازحين في مأرب، منها مشروعا طوارئ للإيواء، وإعادة تأهيل الأطفال المُجَنَّدِين والمتأثرين بالنزاع المسلح، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».وأكد المسؤول اليمني أن الأعمال الإنسانية الجبارة والكبيرة، التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف المجالات الإنسانية، تسهم إسهاماً كبيراً في تخفيف معاناة المُهَجَّرِين والنازحين في ظل ضعف أداء ودور المنظمات الدولية رغم كثافة النزوح إلى محافظة مأرب.