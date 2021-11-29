بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية الأرجنتين خورخي نعمة، ووزير الدفاع الأرجنتيني خورخي تايانا، على مأدبة غداء أقامها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين حسين محمد العسيري على شرف وزير الخارجية في العاصمة بيونس آيرس، العلاقات السعودية الأرجنتينية وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وناقش اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خصوصاً في ضوء رؤية المملكة 2030، وتطرق كذلك إلى أوجه تكثيف التنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات البلدين في كل ما يخدم المصالح المشتركة.وتناول اللقاء جهود البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، كما تطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك مع المجتمع الدولي لمنع كل ما يهدد السلم والأمن الدوليين.حضر مأدبة الغداء عدد من مسؤولي الحكومة الأرجنتينية، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.