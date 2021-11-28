رفع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كفاءة الطاقة الكهربائية في مطار عدن الدولي، عبر تزويد المطار بمولدين كهربائيين بقدرة 636 كيلو فولت أمبير لكل مولد، وبإجمالي 1272 كيلو، تحسينًا للخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران.

ويساهم الدعم الجديد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الارتقاء بمستوى الخدمات في مطار عدن الدولي على الأصعدة كافة، ويقدم حلاً نوعياً في دعم البنية التحتية للمطار، ضمن مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي.

الجدير بالذكر أن البرنامج عمل على إعادة تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي في منطقة المدرجات والصالات، وإعادة تأهيل مبنى محطة الشحن الجوي وإعادة تأهيل بوابة المطار الجديدة.

ويأتي المشروع ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم أكثر من 204 مشاربع ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.