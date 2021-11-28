نفذ نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيال اليوم جولة تفقدية لمجمع إرادة للصحة النفسية ومستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، يرافقه مدير عام الشؤون الصحية الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل، والدكتورة نورة بنت مزيد العمرو.

وتجول نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان داخل أقسام المستشفى والتقى المرضى والمراجعين في الأقسام الداخلية، كما زار منزل منتصف الطريق ومركز اضطرابات النمو والسلوك، وذلك للاطمئنان على الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل. كما التقى المراجعين داخل العيادات واستمع إلى ملاحظاتهم وزار الصيدلية الذكية بمستشفى الملك فهد التخصصي واستمع لشرح عن ما تقدمه الصيدلية الذكية بخفض أوقات الانتظار لمراجعي المستشفى أثناء صرف الأدوية كما توفر أعلى معايير السلامة وتقليل الأخطاء الدوائية.

وأعرب «الخيال» عن تقديره لما توليه وزارة الصحة من اهتمام ودعم للارتقاء بجودة الخدمات الصحية للمواطن والمقيم وذلك بتوفير أحدث الأجهزة الطبية، مقدما شكره لكافة العاملين بالمستشفيات.