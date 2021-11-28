قطعت الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين الشائعات التي ذكرت بأنه لن يسمح بخروج السيارات الخليجية المخالفة من مملكة البحرين إلا بعد سداد تلك المخالفات، وذكرت بأنه في حال وجود مخالفات مسجلة على المركبات الخليجية، يتم إبلاغ السائق بعددها وقيمتها وهو ما يعد إشعارا مسبقا، مع التأكيد على أنه لا يتم منعه من المغادرة، إن تعذر عن الدفع لأي سبب كان، بحيث يمكن دفعها في وقت لاحق.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، أنه في إطار الحرص على إجراء المعاملات وتقديم الخدمات المرورية، بشكل سلس، يتم معاملة قادة مركبات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق مقتضيات السلامة المرورية، وتطبيق مواد قانون المرور، بما يضمن سهولة الحركة المرورية في الدخول والخروج عبر جسر الملك فهد.

وأوضح أنه في حال وجود مخالفات مسجلة على المركبة، يتم إبلاغ السائق بعددها وقيمتها وهو ما يعد إشعارا مسبقا، مع التأكيد على أنه لا يتم منعه من المغادرة، إن تعذر عن الدفع لأي سبب كان، بحيث يمكن دفعها في وقت لاحق

بدورها ذكرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بأنه وفقا لما ظهر في مواقع التواصل وحسب تصريح مدير عام الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين في حال وجود مخالفات مسجلة على المركبة يتم إبلاغ السائق بعددها وقيمتها بما يعد إشعارا مسبقا مع التأكيد بأنه لا يتم منعه من المغادرة إن تعذر الدفع لأي سبب ويمكن دفعها لاحقا.