أقام برنامج التعليم العام في جامعة دار الحكمة الملتقى الأول له تحت عنوان «ملتقى برنامج التعليم العام.. تعلم مستمر مستدام»، بمشاركة الأكاديميين والأساتذة من جميع التخصصات بعرض وتقديم أنشطة متنوعة، أظهرت تميز مواد البرنامج واهتمامه بالجوانب التطبيقية التي تعزز قدرات الطالبات وتنمية مهاراتهن. وتنوعت أنشطة مواده ومخرجاتها الثقافية والعلمية من أنشطة للعلوم الصحية والرياضية، والتاريخ والرياضيات، واللغات بأنواعها المختلفة والدين، والفن المسرحي، والخطابة، والرسم وفنونه، وعلوم الحاسوب المبتكرة. هذا إلى جانب الأسلوب الفني المبتكر في كروت تسجيل مشاركات الطالبات وكروت الدعوات.

كما استضاف الملتقى القاصَّة السعودية الدكتورة أمل شطا، التي تحدثت عن مسيرتها الكتابية، وكيف جمعت بين الطب والأدب؟ وتحدثت عن فنّ الرواية بين الحقيقة والخيال.

وقد عبرت رئيسة الجامعة الدكتورة عبير الدغيثر عن الملتقى بقولها: إن هذا الثراء الثقافي المبدع والمتميز لـ«ملتقى برنامج التعليم العام»، هو مبعث فخر واعتزاز لجامعة دار الحكمة. فكلّ نشاط فيه يجسد أهداف الجامعة التي حرصت على التكامل بين المنهج التعليمي المتجدد والمتطور الذي يلبي حاجة مجتمعنا وبين الأنشطة الثقافية الإبداعية التي تعكس جودة ومخرج كل مادة في البرنامج، وهو ما يلبي رؤية وطننا 2030 التي تحرص على إعداد تعليم مستمر مستدام يصنع المبدعين والمبتكرين.

وتحدثت عميدة الشؤون الأكاديمية الدكتورة إيمان كردي عن الملتقى، وكيف عكس برنامج التعليم العام في هذا الملتقى أحد أهم أدواره، وهو تمكين الطالبات من الاندماج مع البيئة الأكاديمية بإبداع وتميز الذي يلتقي مع أهداف الكليات المختلفة في الالتزام بتقديم برامج تلتزم بالتعلم مدى الحياة، وتخريج رائدات للمجتمع يشاركن في نهضته الحضارية.

وقد ألقت الدكتورة خولة زهران مديرة برنامج التعليم العام الضوء على الملتقى، بقولها: يأتي إعداد هذا الملتقى في سياق أنشطة واحد من أهم برامج الجامعة الذي يعدّ جسرا مهما يمكن الطالبات من الوصول لتحقيق الإبداع والابتكار في مجال تخصصاتهن، ويعمل على تعزيز معرفتهن وتطويرها من خلال مجموعة متنوعة من المواد التي تبني شخصية مبدعة، وتنمي مهارات التفكير النقدي وحلّ المشكلات في جميع المجالات، وإثراء تجاربهن الثقافية والبحثية، وإعلاء حسّ الفن والجمال لديهن.

وعن أثر مواد التعليم العام على الطالبات، تقول الطالبة (ألاء العطاس) من قسم الأمن السيبراني في الجامعة: لقد وسعت المواد العامة التي يقدمها برنامج التعليم العام مداركي وأثرت ثقافتي في مجالات مختلفة، ومكنتني أنشطة المواد المبتكرة في البرنامج من الإبداع والتميز في مجال تخصصي. كما أنها رسخت لدي ولدى زميلاتي الثوابت الأخلاقية العلمية والاجتماعية التي هيأت لنا التعامل مع المتغيرات الثقافية والمجتمعية المختلفة بنجاح.

هذا ويقدم البرنامج إلى جانب المواد الإجبارية التي يجب أن تستكملها الطالبة، ما يقارب من 50 مادة تتسم أهدافها ومخرجاتها بمواكبة احتياجات المجتمع العملية، وبناء عليه يقوم البرنامج بتطوير مفردات مواده واستحداث مواد تلبي تلك المتطلبات.