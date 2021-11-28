رفعت أمانة منطقة عسير خلال الأشهر الأربعة الماضية، أكثر من 72133 طناً من النفايات البلدية الصلبة، التي تنوعت ما بين نفايات منزلية، وتجارية، وزراعية، ومخلفات بناء، وهدم، و103 سيارات تالفة وهيكل.



وأوضحت الأمانة أن أعمال النظافة تأتي ضمن مبادرة إزالة التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري، والجدولة المستمرة للبرامج التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية بأبها حرصاً على تعزيز الوعي المجتمعي للمحافظة على البيئة. يُذكر أن الأمانة عزّزت جهودها في النظافة العامة خلال الفترة الماضية، عبر جدولة خططها لتتواءم مع مستهدفات خطط الوزارة للمحافظة على البيئة.