أكد مدير إدارة الزراعة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب الصاعدي أن قسم الثروة النباتية نظم يومًا حقليًا لتوضيح أهم الممارسات الزراعية التي تجرى على النخيل وكيفية معالجة سوسة النخيل الحمراء بالطرق السليمة في العاصمة المقدسة، مشيرًا إلى أهمية الفحص المبكر للنخيل وطريقة علاج النخيل المصابة حسب إستراتيجية الوزارة وضرورة التعاون بين المزارعين والوزارة للوصول للهدف المنشود وتضافر الجهود للقضاء على هذه الحشرة. من جهته أوضح المشرف على برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمنطقة مكة المكرمة المهندس فهد العتيبي أن مثل هذه الزيارات للمزارع المصابة بسوسة النخيل تأتي ضمن خطة الوزارة في تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحمل الوزارة التكاليف اللازمة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بمشاركة أصحاب مزارع النخيل وفق الآلية المحددة والمعتمدة والتي من ضمنها تدريب العمالة الزراعية والمزارعين على بروتوكولات المكافحة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠م. ويهدف اليوم الحقلي إلى شرح أهمية الفحص المبكر للنخيل وطريقة علاج النخيل المصابة، والتعريف بطرق الكشف الدوري الشامل كل 45 يوما، والتعرف على أعراض الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، والأماكن التي تشكل بؤر الإصابة، والخدمة الزراعية للنخيل ودورها في التقليل من الإصابة، والممارسات الزراعية السليمة، كما تم التعريف بإستراتيجية الوزارة لعلاج النخيل المصاب وطرق العلاج بالتبخير بالفو ستوكسين وضرورة التعاون بين المزارعين والوزارة للوصول للهدف المنشود.