وجه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الجهات المختصة بسرعة دراسة ومعالجة الملاحظات المرصودة بشأن استراحات حي السويفلة وما يحدث بالحي من إزعاج وتفحيط من قبل الشباب وكذلك الملاحظات المرورية وغيرها وموافاة سموه بتقارير عاجلة لما يتم أولاً بأول.

وكان أهالي حي السويفلة شمال مدينة حائل قد وجهوا نداءاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأمير المنطقة لحل معاناتهم مع إزعاج الشباب القاطنين في الاستراحات المحيطة بالحي للأهالي من خلال ممارسة التجمهر والتفحيط والمسيرات بشكل مستمر ما دفع الكثير من الأهالي لعرض منازلهم للبيع والخروج من الحي.

وتفاعل الكثير من رواد التواصل الاجتماعي مع توجيه سمو أمير المنطقة مؤكدين حرص ولاة الأمر على القصاء على ظواهر الإزعاج لسكان الأحياء، وقال ناصر عيد الشمري توجيه أمير المنطقة له أثر كبير في نفوس الأهالي كونه يشعر بالمعاناة التي يعيشها سكان الحي، موضحاً أن معاناتنا مع إزعاج الشباب كانت منذ سنوات عدة وأبلغنا الجهات المختصة لكن دون جدوى.

وأكد نايف عويد الشمري أن السكن في السويفلة غير مريح كون الحي تحيط به الاستراحات من كل اتجاه ويشهد إزعاجاً كبيراً وتفحيطاً ومسيرات وجمهرة بشكل مستمر، لافتاً أن توجيه أمير المنطقة بلا شك سيكون له أثر إيجابي كبير في تحسين جودة الحياة في حي السويفلة والقضاء على الإزعاج والفوضى التي نشاهدها بالحي.