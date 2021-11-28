أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، تأهل 14 طالباً وطالبة من إدارة التعليم بمحافظة الليث؛ للمشاركة في مرحلة المعارض المركزية لتصفيات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2022م، الذي تقيمه المؤسسة على مستوى المملكة بالشراكة والتعاون مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية. وجاء إعلان النتائج بعد أن أنهت مؤسسة موهبة مرحلة التحكيم الإلكتروني لكافة المشاركين والمشاركات على مستوى المملكة، وانطباق معايير وضوابط الترشيح على المشاريع العلمية والإبداعية المتأهّلة. بدوره زف مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي التهاني والتبريكات للطلاب والطالبات المتأهلين ولأسرهم ومدارسهم وتمنى لهم كل التوفيق في المراحل المتقدمة من تصفيات الأولمبياد الوطني، مؤكداً حرص إدارة التعليم على تسخير كافة الجهود والإمكانات لتوفير بيئة تربوية ومدرسية وتعليمية وتنافسية مميزة، لتحفيز ورعاية الموهوبين والموهوبات والمبدعين والمبدعات، في شتى مجالات الموهبة والفنون والأنشطة المختلفة. وأعرب «الحازمي» عن بالغ شكره وتقديره لمنسوبي ومنسوبات قسم الموهوبين والموهوبات والمشرفين والمشرفات في مكاتب التعليم ومنسقي ومنسقات الموهبة في المدارس على حسن إشرافهم على تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات للمسابقة، وتعزيز أفكارهم من خلال البرامج الإثرائية والشراكات العلمية الداعمة لأبحاثهم ومبتكراتهم. وجاءت أسماء المتأهّلين والمتأهّلات على النحو التالي:الطلاب: إبراهيم عثمان بن إبراهيـــم الغامــــدي - ثانويـــة الليث، سيـــف راشــــد سداح الحساني المالكي - ثانويـــة أضـم، عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الساعدي المالكي -جابر بن حيان الثانوية، محمد أحمد صالــح الظويلمي المالكي- جابر بن حيان الثانوية، نـــــواف عيســــــي بن حســـــن المالكي -ثانويـــة أضم.الطالبات: أرجــــوان أحمـــــــــد علــــــي باسلــــــــوم -المتوسطة الأولى بالليث، أريام مسلم صويلح الحساني المالكـــي - ثانويـــــة أضم، أميـــــرة حســـــان محســــــن المالكـــي -ثانوية أضم، أميـــــــرة عبدالله أحمــــــــد البركاتــــــي -المتوسطة الأولى بالليث، روان مطير بن دبيس الطريفي اليزيدي -ثانوية بني يزيد، ســــــارة محمـــــــــد بن ختيــــم المالكي -متوسطة أضـــم، ســــــلاف عمــــــودي علـــــى البركاتـــي - الوسقة الثانوية. فاطمـة حسن عبده آل أبو شعاري البركــاتي -الوسقة الثانوية. منال حميد أحمد آل عبدالحكيم النعيري -الوسقة الثانوية.