ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة؛ لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقتي مكة المكرمة والجوف.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه ضبطت (6) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات السودانية والنيبالية والبنغلادشية وطبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.