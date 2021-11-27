بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، في ضحايا الحادث الذي وقع داخل منجم للفحم الحجري في سيبيريا.

وقال خادم الحرمين الشريفين: «علمنا بنبأ الحادث الذي وقع داخل منجم للفحم الحجري في سيبيريا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصدق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وأن لا تروا أي مكروه».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين في ضحايا الحادث الذي وقع داخل منجم للفحم الحجري في سيبيريا.

وقال ولي العهد: «بلغني نبأ الحادث الذي وقع داخل منجم للفحم الحجري في سيبيريا، وما نتج عنه من فيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، راجياً أن لا تروا أي مكروه».