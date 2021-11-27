صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزوير، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لتزويره وثائق رسمية تضمنت إقامات ورخص سير، وبيعها للعمالة.
وقال المتحدث: تم ضبط الأدوات المستخدمة في ذلك وإيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.
#فيديو | مقيم يتورط بتزوير إقامات ورخص سير لبيعها على العمالة.. وشرطة جازان تقبض عليه وتحيله للنيابة العامة في المنطقة#عكاظhttps://t.co/HzhGj3zm9i https://t.co/Cu8ba6HDQn pic.twitter.com/N9NAST2fF7— عكاظ (@OKAZ_online) November 27, 2021