صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزوير، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لتزويره وثائق رسمية تضمنت إقامات ورخص سير، وبيعها للعمالة.

وقال المتحدث: تم ضبط الأدوات المستخدمة في ذلك وإيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.



