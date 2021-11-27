أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1443/4/13 الموافق 2021/11/18 حتى 1443/4/19 الموافق 2021/11/24 عن ضبط 14,780 مخالفاً، منهم 7552 مخالفاً لنظام الإقامة، و5699 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1529 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 429 شخصاً، 70% منهم يمنيو الجنسية، و28% إثيوبيو الجنسية، و2% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 36 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية، فيما تم ضبط 14 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 87,653 وافداً مخالفاً، منهم 79,744 رجلاً، و7909 نساء، في حين تمت إحالة 75,649 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و2048 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، فيما تم ترحيل 9586 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.