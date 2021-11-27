كشفت السفارة السعودية في أمستردام، أن الحكومة الهولندية قررت تطبيق عدد من التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي جائحة فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وذلك اعتبارا من اليوم (الأحد) 28 نوفمبر 2021.

وأعلنت السفارة أن الحكومة الهولندية قررت إغلاق محلات التموين في الساعة 8 مساء، وإغلاق المطاعم والكافيهات والمؤسسات الثقافية والرياضية الساعة 5 مساء، إضافة إلى استمرار المدارس مع إلزام الطلاب من الصف السادس بارتداء الكمامات.

وأضافت أنه تقرر أيضا الالتزام بالحفاظ على مسافة 1.5 متر في الأماكن العامة وفي حال عدم الالتزام بها ستفرض غرامة قيمتها 95 يورو.