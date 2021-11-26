أكدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أنها مستمرة في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك حقوق البث والأفلام وغيرها، مشددة على أن عملها مستمر من أجل تعزيز احترام الملكية الفكرية.

وكشفت الهيئة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الجمعة)، أنها نفذت أكثر من 4657 زيارة تفتيشية إلكترونية للمواقع المشتبه بها، وتم حجب أكثر من 1110 مواقع انتهكت حقوق البث والأفلام وغيرها.

وأكدت الهيئة أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين للأنظمة في جميع المجالات التي تختص الهيئة برعاية حقوقها، وتتيح الهيئة السعودية للملكية الفكرية قنوات التواصل مع المستفيدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي saipksa@ والبريد الإلكتروني saip@saip.gov.sa والرقم المباشر لخدمة العملاء 920021421.