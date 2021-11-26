أظهر تطبيق «اعتمرنا» أن حجوزات أداء الطواف في الدور الأول من الحرم المكي متاحة حتى نهاية شهر ربيع الآخر الجاري، وذلك منذ بدء صدور الموافقة على السماح لغير المعتمرين بأداء سنة الطواف والذي بدءاً منذ أمس (الخميس).

وأظهرت نتائج الحجوزات في تطبيق «اعتمرنا» أن الازدحام لايزال خفيفاً خلال الأيام المتبقية من الشهر الجاري.

يذكر أنه قد تم تحديد ثلاثة فترات طوال اليوم للحجز لأداء الطواف، كالتالي: الأولى من 7 - 10 صباحاً، الثانية من 9 - 11:59 مساءً، الثالثة من 12 - 3 صباحاً، مع تهيئة كافة الخدمات للطائفين من خلال توزيع مشربيات ماء زمزم المبارك، والتعقيم المستمر، وتهيئة الأبواب والمداخل والمخارج.

من جهة أخرى، استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الطائفين غير المعتمرين، بعد الموافقة الكريمة بإتاحة الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام عبر إضافة أيقونة حجز الطواف عبر تطبيق «اعتمرنا»، وذلك ضمن جهود العودة التدريجية بعد تخفيف الاحترازات الناجمة عن جائحة كورونا، حيث جهزت الرئاسة كافة الخدمات لتحقيق عدد من المحاور في مقدمتها أمنهم وسلامتهم، مع الحرص على تسخير إمكاناتها لخدمة قاصدي المسجد الحرام.