شهد الحرم المكي توافد الطائفين من غير المعتمرين، بعد صدور الموافقة الكريمة بإتاحة الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام، عبر إضافة أيقونة حجز الطواف عبر تطبيق «اعتمرنا».

وتأتي هذه الموافقة ضمن جهود العودة التدريجية بعد تخفيف الاحترازات الناجمة عن جائحة كورونا، حيث جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة الخدمات لتحقيق عدد من المحاور في مقدمتها أمنهم وسلامتهم، مع الحرص على تسخير إمكاناتها لخدمة قاصدي المسجد الحرام.

ووجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بضرورة استعداد جميع الوكالات والإدارات العاملة بالمسجد الحرام ومنسوبيها لتكثيف جهودهم لهذا الحدث وتوفير كافة الإمكانات لراحتهم، بعد إغلاق الطواف لغير المعتمرين منذ ظهور الجائحة.

من جهتها، كثفت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية الأعمال وتابعت المشاريع بالمسجد الحرام وجهزت المسارات الخاصة بحركة المعتمرين والمصلين، وفتحت المنحدر الشرقي بمبنى المطاف بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني أن الوكالة ممثلة بالإدارة العامة للمشاريع وبالتعاون مع شركاء النجاح بمكتب إدارة الإنشاءات استطاعت إنجاز الأعمال وفتح المنحدر والذي يبلغ طوله 90 مترا وعرض 9.5 متر والمنطقة الموازية له بعد استكمال أعمال التشطيبات النهائية والممثلة في استكمال أعمال الأسقف المعلقة.

وبين الوقداني أنه تم تركيب 6 من الثريات أعلى المنحدر كونه مسار مهم للتفويج من وإلى صحن المطاف، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز الأسقف المعلقة بلغت 50% بقبو المطاف و30% في الدور الأرضي و5% في الدور الأول.

ووفرت الرئاسة 4000 عامل وعاملة يشرف عليهم 200 موظف من منسوبي إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، على مدار 24 ساعة، كما يتم تعطير كامل أرجاء المسجد الحرام بـ45,000 لتر من أجود أنواع المعطرات، واستخدام 100 فواحة معطرة داخل البيت العتيق، واستخدام قرابة 500 معدة وآلة غسيل حديثة لتطهير وتعقيم المسجد الحرام ومرافقه، وتستغرق عملية الغسل الواحدة 25 دقيقة.

كما وفرت الرئاسة 3000 حاوية نفايات مختلفة الأحجام لرفع مستوى التطهير، وفتحت 50 باباً للدخول والخروج، إضافة إلى وجود أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيادي بخاصية الاستشعار و20 جهاز بايوكير و11 روبوتاً ذكيا للتعقيم و550 مضخة تعقيم يدوية.