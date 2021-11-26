صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى السعودية من الدول الآتية: إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام، مصر، الهند، دون الحاجة إلى قضاء 14 يوماً خارج هذه الدول قبل الدخول إلى السعودية.وقال المصدر إن ذلك سيتم اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 1443/4/26 الموافق 2021/12/1، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة خمسة أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج السعودية، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.وأكد المصدر أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، موضحاً أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالمياً.وأضاف المصدر أن هذا الإعلان يأتي بناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محلياً وعالمياً، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية عن تطورات جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول، بعد أن تم سابقاً إعلان تعليق القدوم المباشر مؤقتاً من بعض الدول إلى السعودية والذي يستلزم قضاء 14 يوماً خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».