أطلق مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة سراة عبيدة، مبادرة التشجير لأكثر من 2000 شجرة محلية ونادرة.

وقال مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة في المحافظة المهندس سعد رفيدي، أن المبادرة تأتي ضمن أهداف تحقيق الرؤية، وحرص حكومتنا الرشيدة على تنمية وتطوير الغطاء النباتي، ولما للأشجار من فوائد مختلفة ومتنوعة، ومن أهم مقومات البيئة السليمة.

من جهته قال رئيس قسمي البيئة والتطوع بالمكتب إسماعيل آل سلطان، تم تسجيل 250 متطوعا ومتطوعة في هذه المبادرة، في ظل تنافس رائع لتنفيذها، مما انعكس إيجاباً للعمل في إطلاق مبادرات أخرى مستقبلاً.