كثفت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأعمال ومتابعة المشاريع بالمسجد الحرام وتجهيز المسارات الخاصة بحركة المعتمرين والمصلين وفتح المنحدر الشرقي بمبنى المطاف بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة.

وأوضح وكيل الرئيس للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد الوقداني أنه تم فتح المنحدر والذي يبلغ طوله 90 مترا وعرض 9.5 متر والمنطقة الموازية له بعد استكمال أعمال التشطيبات النهائية والمتمثلة في استكمال أعمال الأسقف المعلقة، مشيرًا إلى أنه تم تركيب 6 من الثريات أعلى المنحدر كونه مسار مهم للتفويج من وإلى صحن المطاف.

وأضاف قائلًا: بلغت نسبة إنجاز أعمال الأسقف المعلقة 50% بقبو المطاف و 30% بالدور الأرضي و 5% بالدور الأول، مشيرًا إلى تسخير كافة الإمكانات والإجراءات من أجل سلامة وراحة قاصدي بيت الله الحرام خصوصاً بمواقع مشاريع التوسعة السعودية الثالثة والعناصر المرتبطة بها، وذلك تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر.

من جهة أخرى وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بتخصيص مصلى بالمسجد الحرام مجهز طبياً، وإنشاء عيادة طبية افتراضية لخدمة المعتمرين على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.