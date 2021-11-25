اختُتم برنامج التوعية الصحية للتوعية بأضرار المخدرات الذي أقامه مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف بشرطة محافظة الطائف. وذكر مدير العلاقات والتوعية الصحية بالمجمع فيصل السيالي أن البرنامج استهدف منسوبي ومنسوبات شرطة محافظة الطائف والمراكز التابعة لها داخل المحافظة وتخللته محاضرات توعوية ومشاهد مسجلة لبعض المدمنين توضح معاناتهم مع الادمان.

وقال السيالي: ستتم اعادة البرنامج لمراكز شرطة المحافظة الطرفية وسيكون عن طريق الاتصال المرئي الافتراضي (زوم). وذكر أنه تم عمل رابط مخصص للمدمنين الراغبين في العلاج بالمجمع لتسجيل بعض البيانات التي ستكون في غاية السرية وسيقوم الفريق الطبي بالتواصل مع المسجلين لتقديم الخدمة لهم.