أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بشأن رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية عن بعض الدول المعلق القدوم منها وهي (جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية مصر العربية، جمهورية الهند)، دون الحاجة إلى قضاء (14) يوماً خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة، مع تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة (5) أيام على المسافرين بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.

وأكدت الهيئة أن العمل بهذه الإجراءات يسري ابتداء من الساعة (1:00) صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 26 / 4 / 1443هـ.

وأوضحت الهيئة أن على جميع الناقلات الاستمرار بتوعية المسافرين بأهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.