أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 14 مخالفاً لنظام البيئة، 8 مواطنين و6 مقيمين من الجنسيتين السودانية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 257 رأساً من الإبل و390 رأساً من الأغنام في أماكن يُمنَع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن الإجراءات النظامية طُبِّقت بحق المخالفين، مبيناً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالة تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.