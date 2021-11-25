أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف المرحلة الأولى من التدريب على البرنامج الوزاري «إدارة الأداء الوظيفي لشاغلي وشاغلات الوظائف غير التعليمية»، الذي استهدف مديري ومديرات الإدارات والمكاتب والمدارس ومساعدات الإدارات بإدارة التعليم (بنين وبنات) وتنفذه وتشرف عليه إدارتا التدربب والابتعاث (بنين وبنات) بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية والإدارات ذات العلاقة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وأوضح لـ«عكاظ» المتحدث باسم تعليم الطائف عواض الخديدي أن الإدارة أنهت مرحلة التدريب الأولى بتدريب ٦٠٣ متدربين ومتدربات (قيادات الإدارة، ومديري مدارس) بنين وبنات، حيث تم تدريب ٤٢٨ في الجانب النسائي، و١٧٥ في جانب البنين تم ذلك عبر مجموعات متزامنة، فيما تستكمل الفصل الدراسي الثاني «شهر جمادى الأولى» تدريب المجموعات المتبقية ويتمثل تقييم الأداء الوظيفي الجديد، الذي يعمد إلى تحسين إنتاجية الكادر الإداري، على محوري الأهداف والجدارات وفق ميثاق الأداء الذي يتم إعداده وتوقيعه من الموظف ورئيسه في بداية دورة الأداء، والتي تمر بثلاث مراحل أساسية، بدءًا بالتخطيط في أول شهرين من بداية دورة الأداء، ويتم خلالها وضع الميثاق، ثم المراجعة نصف سنوية، ثم التقييم السنوي لأداء الموظف نهاية العام. يذكر أن البرنامج التدريبي السابق جاء انطلاقًا من سعي وزارة التعليم لتطبيق إدارة الأداء الوظيفي لمنسوبيها من شاغلي وشاغلات الوظائف غير التعليمية، الصادر في لائحة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ابتداءً من العام المالي الجديد 2022.