نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة التمريض صباح اليوم (الخميس)، حفل تخريج الدفعة الأولى لبرنامج تأهيل التمريض للرعاية الحرجة لعام 2020، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، وذلك بقاعة التدريب والمؤتمرات والبالغ عددهم 58 متدربا ومتدربة. وأوضحت مديرة إدارة التمريض بصحة تبوك رجاء علي المباركي أن الهدف من برنامج تأهيل التمريض بالرعاية الحرجة هو الالتزام وتطبيق الممارسات التمريضية بالكفاءة والجودة المطلوبة والاستمرار في التطوير والتحسين الدائم. وأشارت المباركي إلى أن البرنامج معتمد من هيئة التخصصات الصحية ويبلغ مدة البرنامج 9 أشهر تدريب مكثف، حيث يكتسب المهارات والمعرفة والخبرات اللازمة التي تمكنهم من العمل في أقسام الرعاية الحرجة، مما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة. من جهته شكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي إدارة التمريض بصحة تبوك والخريجين متمنيا لهم المزيد من العطاء ليواصلوا طريقهم إلى التفاني والتطوير لتقديم أفضل الخدمات الصحية، مثمنا ما تقدمه القيادة الحكيمة ووزارة الصحة للقطاع الصحي من أولويات تعنى بصحة المواطن والمقيم في تقديم الخدمة.