‏قام محافظ بحرة رجاء السلمي بجولة ميدانية داخل المحافظة للوقوف على عدد من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة، وكان برفقته مسؤولين من الجهات الحكومية، وهم المدير العام للطرق والإنارة، ومدير عام شبكات السيول بأمانة العاصمة المقدسة، ورئيس بلدية بحرة الفرعية، ورئيس الفريق الميداني للجنة الحي النموذجي، وعضو المجلس المحلي. وعقد بعد الجولة اجتماعاً في المحافظة ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة لرفع مستوى الخدمات والتنمية بالمحافظة، وناقش أيضاً مستوى إنجاز ما يجري تنفيذه من مشاريع ومعالجة ما يحقق سرعة الاستفادة منها. كما تم الاطلاع على المشاريع الجديدة الجاري ترسيتها في الفترة القادمة لخدمة أهالي وأحياء المحافظة.