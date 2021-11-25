سلطت مجلة الكويت الصادرة عن وزارة الإعلام الكويتية الضوء في إصدارتها على عدد من المواقع السعودية السياحية والثقافية.

وتبرز المجلة في مواضيعها العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ أفردت في صفحاتها عدداً من المواضيع السعودية من أماكن ثقافية وأثرية ومن شخصيات بارزة في المملكة، مشيرة في الوقت نفسه إلى اهتمام المملكة العربية السعودية في تنشيط عدد من المواقع الأثرية السعودية.

ونقلت مجلة الكويت عن اليوم الوطني السعودي في إصداراتها الأخيرة لافتة إلى عمق الأواصر والروابط والعلاقات المتجذرة بين البلدين. وأشار أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجحلان في مقال نشر في المجلة إلى العلاقات الفريدة التي تربط بين الدولتين والشعبين.

كما سلطت المجلة الضوء على شخصيات سعودية بارزة مثل الشيخ سليمان الراجحي أحد اكبر رجال الأعمال السعوديين ونجاحه في خدمة وطنه ودينه وفي مجالات العمل الإنساني.

وضمت إصدارتها أيضا المواقع الأثرية في المملكة مثل مقال تطرق إلى صخرة النصلة اللغز الأثري في السعودية.

وترأس هيئة التحرير في مجلة الكويت الأستاذة عائشة عادل العسعوسي، وهي مجلة شهرية ثقافية جامعة تصدرها وزارة الإعلام الكويتية.

يذكر أن مجلة الكويت دشنت، أخيراً، موقعها الإلكتروني الذي يتيح تصفح المجلة إلكترونياً وعمل اشتراكات من خلالها.

http://kuwaitmagazine.media.gov.kw