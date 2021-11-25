رفع رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «عراب الرؤية وقائدنا الملهم والداعم الأول للرياضة السعودية ولكل القطاعات»، كما شكر الحضور قائلاً: «أنتم جمهور عظيم، أكثر من مليون ومائتي ألف في الخارج ينتظرون تذاكر وأنتم دائما تفرحونا»، طالباً من رئيس نادي الهلال تلبية أمنيته بتحقيق كأس آسيا للمرة الثالثة.

جاء ذلك ضمن احتفالية الهيئة العامة للترفيه، يوم أمس الأربعاء، في بوليفارد بلس بتتويج الهلال بطلاً لدوري أبطال آسيا 2021، التي أهدى خلالها رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل، البطولة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، شاكراً دعمهما لشباب الوطن، وحامداً الله عز وجل على هذا المنجز «الذي يليق باسم المملكة العربية السعودية». وقدم ابن نافل شكره للجميع ولرئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ على الحفل والليلة الاحتفالية التي وصفها بالممتعة، معتبراً إياها «فرحة ونعيدها إن شاء الله كل عام»، وختم بتقديم شكره أيضاً للحضور ولكل الأبطال.

وأقيمت هذه الاحتفالية ضمن فعاليات موسم الرياض لمشاركة جماهير الهلال الفرحة بعد التتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخ النادي، إذ توافد عدد كبير من جمهور الهلال قبل ساعات من انطلاق الحفل. وبعدهم وصل لاعبو الهلال والجهاز الفني والإداري في حافلتين مكشوفتين.

وانطلق الحفل بالعرضة السعودية، ثم ظهرت الفنانة أصالة نصري مرتدية قميص الهلال الأزرق وبدأت فقرتها بأغنية خاصة لنادي الهلال، وبعدها أدى الفنان راشد الماجد أغنيتين للهلال وأغنية وطنية.

عقب ذلك أتت الفقرة المنتظرة للمطرب الكبير فنان العرب محمد عبده، الذي استقبل بحفاوة عالية، فقدم أغنية جديدة للهلال عنوانها (اللهجة الهلالية)، ثم ألهب الحضور بتقديمه أغنية (فوق هام السحب) التي شهدت تفاعلاً حماسياً كبيراً ولافتاً من الجماهير الهلالية فتراقصت على إيقاعها ونغماتها. بعدها جاءت فقرة الفنان مزعل فرحان الذي أدى أغنية (بالهلال) وأغنيتين من قديمه، ليكون الختام بالفنان راشد الفارس الذي يعتبر أكثر فنان غنى للهلال وإنجازاته.